Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Annie Silva

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Annie Silva, ocorrido no dia 13 de Fevereiro de 2026, na cidade de São Carlos-SP

Annie Silva foi amor em forma de cachorrinha. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória. Ele foi cuidado e amado por suas tutoras Andreia e Taissa, A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.