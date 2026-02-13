(16) 99963-6036
sexta, 13 de fevereiro de 2026
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Annie Silva

13 Fev 2026 - 14h36Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Annie Silva -
Homenagem a  cachorrinha Annie Silva 
 
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Annie Silva, ocorrido no dia 13 de Fevereiro de 2026, na cidade de São Carlos-SP 
 
Annie Silva foi amor em forma de cachorrinha. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória. Ele foi cuidado e amado por suas tutoras Andreia e Taissa, A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.
 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

Leia Também

Égua morre após acidente em terreno no Cidade Aracy 2
Triste 19h06 - 11 Fev 2026

Égua morre após acidente em terreno no Cidade Aracy 2

Sucuri de cerca de 4 metros é resgatada ao atravessar rodovia; veja vídeo
SP-21519h02 - 11 Fev 2026

Sucuri de cerca de 4 metros é resgatada ao atravessar rodovia; veja vídeo

Tarcísio sanciona lei que autoriza sepultamento de cães e gatos junto com familiares
Pet animais09h48 - 10 Fev 2026

Tarcísio sanciona lei que autoriza sepultamento de cães e gatos junto com familiares

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Theodoro
Pet animais21h46 - 07 Fev 2026

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Theodoro

Shopping Iguatemi promove feira de gatos exóticos
Pet animais06h25 - 07 Fev 2026

Shopping Iguatemi promove feira de gatos exóticos

Últimas Notícias