Feira de adoção de animais acontece neste sábado (28)

Serão vários cães. Aproximadamente dez, estarão no local. Os demais serão apresentados por foto.

Os animais não serão levados de imediato. Haverá voluntários do Grupo que farão um cadastro para futura entrevista com os adotantes.As adoções só serão realizadas mediante aprovação do Grupo Proanimal. No dia, também terá arrecadação de rações e medicamentos veterinários.

Fica o convite do São Carlos Agora que apoia e incentiva atitudes solidárias como essa.

O Grupo Pro Animal realizará neste sábado (28) das 08h às 12h uma feirinha de adoção de cães. Será na Ergil, que fica localizado no Passeio das Palmeiras nº 140 no Parque Faber, ao lado do hotel Ibis