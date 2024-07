Ciclista flagra sucuri de grande porte na Cachoeira da Babilônia

Uma ciclista levou um susto ao se deparar com uma sucuri de grande porte na Cachoeira da Babilônia, localizada na região da Represa do 29, em São Carlos, na tarde desta segunda-feira (29). O encontro inusitado ocorreu por volta das 15h, em um local bastante frequentado por visitantes, principalmente aos finais de semana.

Em um vídeo enviado à redação do SCA, a ciclista alerta os frequentadores da cachoeira: "Gente, quem vem para a cachoeira, toma cuidado", disse, demonstrando a surpresa com a presença do animal.

Sobre a sucuri

As sucuris são as maiores serpentes da América e uma das maiores do mundo. Elas são encontradas em diversas regiões do Brasil, incluindo áreas de mata, rios e lagos. Apesar de seu tamanho imponente, as sucuris são animais geralmente não costumam atacar humanos, a menos que se sintam ameaçadas.

