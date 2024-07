Avião Solidário da LATAM transporta macacos-barrigudos para parques ecológicos de São Carlos e Bauru

Crédito: Divulgação/Latam

Graças ao transporte gratuito realizado pelo programa Avião Solidário da LATAM na última quinta-feira (11), três macacos-barrigudos (Lagothrix cana), espécie ameaçada de extinção, receberam novos lares para reprodução e conservação da espécie.

Os primatas, sendo duas fêmeas juvenis e um macho adulto, estavam sendo criados ilegalmente como animais de estimação em diferentes localidades do Amazonas, o que é considerado crime ambiental. Após o resgate, ficaram sob os cuidados do Centro de Triagem (CETAS) - IBAMA de Manaus e foram designados pelos membros do Grupo de Assessoramento Técnico do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas Amazônicos (PAN Primatas Amazônicos) para duas instituições no interior de São Paulo, sendo o Parque Ecológico de São Carlos e o Parque Zoológico Municipal de Bauru.

Ambas as instituições possuem primatas da mesma espécie, mantidos em ambientes adequados e com expertise no manejo da espécie, e as recomendações de manejo visam promover a formação de grupos sociais, incrementando a viabilidade genética da população ex-situ (fora do ambiente natural), associada à estratégia para sua conservação in-situ (no ambiente natural), conforme diretrizes do PAN Primatas Amazônicos, sob coordenação do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (CPB/ICMBio).

O transporte gratuito foi realizado por meio da LATAM Cargo em voo que partiu de Manaus com destino a São Paulo/Guarulhos. De lá, as duas fêmeas seguiram para o Parque Ecológico de São Carlos e o macho para o Parque Zoológico Municipal de Bauru. O transporte aéreo foi realizado de forma gratuita pelo Avião Solidário da LATAM e evitou um deslocamento terrestre de quase 4 mil quilômetros entre as instituições, reduzindo para cinco horas um percurso que levaria mais de 55 horas exclusivamente via terrestre.

Da assessoria

Leia Também