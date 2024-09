Animais do Parque Ecológico recebem banho e alimentação especial por causa do calor

Crédito: divulgação

Os profissionais do Parque Ecológico de São Carlos Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” estão realizando atividades extras e preparando cardápio especial para os animais. Tudo isso para driblar o calor, que está ultrapassando os 30 graus e também para amenizar os efeitos da baixa umidade do ar que está abaixo de 20%.

Desde o início da semana os animais estão recebendo aspersão de água extras nos recintos e blocos de sorvete preparados de acordo com a alimentação de cada espécie. Espécies, como as antas, também se refrescam no lago, tomando longos banhos.

Os cuidados são para evitar a desidratação, problemas oculares, já que a baixa umidade do ar pode causar irritação, alergia e conjuntivite nos olhos dos animais, ressecamento da pele, problemas respiratórios e cansaço excessivo.

De acordo com chefe de Seção de Expediente Interno do Parque Ecológico, Samanta Campos da Silva, para os felinos são oferecidos sorvete de carne e para os ursos de óculos e macacos sorvete de frutas. “A alimentação de cada espécie permanece inalterada, sendo o sorvete um extra no cardápio”.

“Estamos passando uma situação atípica com calor extremo em setembro e umidade quase de deserto, preocupados com essa situação os servidores do Parque desenvolveram estratégias para oferecer conforto térmico para os animais, elevando o grau de bem estar deles sob cuidados humanos. No Parque temos diversas espécies dos mais variados locais do país, porém mesmo mesmos os da fauna amazônica, que têm tolerância a altas temperaturas, não suportam a baixa umidade, por isso oferecemos conforto com a aspersão de água. Já o sorvete entra como uma diversão, eles se refrescam brincando e se alimentando ao mesmo tempo. É um conforto térmico com enriquecimento ambiental”, explica Fernando Magnani, diretor do Parque.

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2. O Parque é aberto para visitação pública gratuita de terça-feira a sábado, das 8h às 16h30 e aos domingos, das 8h às 17h30, inclusive aos feriados. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 ou 3361-4456.

