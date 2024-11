A Senhora: Maria Aparecida J.C. Siqueira Barbosa

Faleceu dia 10/11/24 às 11:30 horas em Dourado com 81 anos de idade.Era viúva do Sr. Izidio Lourenço Barbosa e deixa os filhos: Silvio, Gilmar, Marco, Valdecir, Sergio, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 10/11/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Centro de Catequese para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 18/07/1943.

A Senhora: Marilene Dominguez Domenicucci

Faleceu dia 09/11/24 às 15:20 horas em São Carlos com 79 anos de idade.Era viúva do Sr. Elsio Emilio Domenicucci e deixa os filhos: Elderson Cassio Domenicucci c/c Sueli, Alexandra Cristina Domenicucci, Luciana de Cassia Domenicucci c/c Antonio, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 10/11/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/04/1945.

