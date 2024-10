Nova Funerária -

A Senhora: Maria de Souza Albano

Faleceu dia 24/10/24 às 20:30 horas em Matão com 90 anos de idade.Era Viúva do Sr. Rinaldo Albano e deixa os filhos: Luiz, Manoel, Aldo, Jurandir, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 24/10/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 14/05/1934.

O Senhor: João Sanches

Faleceu dia 24/10/24 às 09:30 horas em Matão com 88 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria Ap. Fernandes Sanches, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 24/10/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/12/1935.

A Senhora: Maria Madalena da Silva Ferreira

Faleceu dia 23/10/24 às 19:50 horas em Jaú com 60 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Osvaldo Alves Ferreira e os filhos: Simoni Cristina Ferreira c/c Jacir, Anderson Luis Alves, familiares e amigos.Seu corpo foi transladado para Dourado.O sepultamento deu-se no dia 24/10/24 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro de Caquetese para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 10/03/64.

O Senhor: Ademar Luiz dos Santos

Faleceu dia 23/10/24 às 19:25 horas em São Carlos com 81 anos de idade.Era viúvo e deixa as filhas: Vania c/c Pedro, Denise, Gisele, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 24/10/2024 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/03/43

O Senhor: Jolando Furlan

Faleceu dia 23/10/24 às 13:40 horas em São Carlos com 94 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria de Lourdes Tadei Furlan e os filhos: Rita de Cássia c/c Nilson, César Henrique c/c Rose, José Maria e Célia Mara, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 24/10/2024 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/01/30.

