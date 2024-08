SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Maria Apparecida Levada Simão

Faleceu dia 16/08/24 às 04:31 horas em São Carlos com 97 anos de idade.

Era viúva do Sr. Mário Simão e deixa os filhos: Ronaldo c/c Maria, Salete c/c Álvaro, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 16/08/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/07/1927.

A Senhora: Sônia Perpétua Montes de Freitas

Faleceu dia 16/08/24 às 02:00 horas em Ribeirão Bonito com 60 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr.José Silvério de Freitas e os filhos: Natália Maria Montes de Freitas, Fernando Alves de Freitas, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 16/08/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Antigo Centro de Catequese - Rua Barão do Rio Branco, esquina com Rua Demétrio Calfat para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 13/09/1963.

O Senhor: Paulo Henrique do Nascimento Junior

Faleceu dia 15/08/24 às 21:30 horas em Catanduva com 69 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ana Maria Faustino Nascimento e o filho: Paulo, familiares e amigos,

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 16/08/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 17/06/1954.

A Senhora: Aparecida Creuza da Silva

Faleceu dia 15/08/24 às 08:30 horas em Américo Brasiliense com 73 anos de idade.

Era viúva do Sr. Benedito Aparecido Valério e deixa familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 16/08/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 21/08/1950.

O Senhor: Waldemar Pereira da Silveira Junior

Faleceu dia 14/08/24 às 22:21 horas em São Carlos com 72 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rachel Damaceno Fragoso da Silveira e os filhos: Cinthia Pereira da Silveira c/c Luiz Felipe, Tais Pereira da Silveira Obrien c/c Jhony, João Vitor de Oliveira, Mauro Paulo Pereira da Silveira (In memoriam), netos, familiares e amigos.

Seu foi transladado para Bauru.

O sepultamento deu-se no dia 15/08/24 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Centro Velatório Reunidas para o Cemitério da Saudade.

Data de nascimento: 23/06/1952.

A Senhora: Ana Isidora de Araújo

Faleceu dia 14/08/24 às 05:30 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Teodolino Neto de Araújo e deixa os filhos: Geraldo Magela c/c Luiza, Orlando c/c Cristina, Odilon c/c Beatriz, Matosalén c/c Maria, José Maria c/c Helena, Osvaldo c/c Sueli, Efigênia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/08/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/06/1934.

O Senhor: Adalberto Guido Giongo

Faleceu dia 14/08/24 às 04:40 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Deixa viúva Sra. Arlete do Carmo Marini Giongo e as filhas: Maria Fernanda Giongo c/c José Humberto, Andréa Hebe Giongo c/c Italo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/08/24 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/06/1944.

Leia Também