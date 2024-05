SIGA O SCA NO

O Senhor: Angelo Antonio Moretti Junior

Faleceu dia 05/05/24 às 11:12 horas em São Carlos com 61 anos de idade.

Era Solteiro e deixa os Irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/05/24 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Av: Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 11/08/63.

O Senhor: Marco Antonio Zanni

Faleceu dia 05/05/24 às 05:00 horas em São Carlos com 66 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosa Maria Werneck e deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/05/24 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) R: Jose de Alencar, 539 Vila Costa do sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 01/01/58.

A Senhora: Madalena Zavarize Mendonça

Faleceu dia 04/05/24 às 22:36 horas em Ribeirão Preto com 77 anos de idade.

Era viúva do Sr. Francisco Mendonça e deixa os filhos: Denilson Mendonça, Eder Carlos Mendonça, Gilberto Mendonça, Claudemir Mendonça, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Luiz Antonio.

O sepultamento deu-se no dia 05/05/24 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Luiz Antonio.

Data de nascimento: 01/01/47.

O Senhor: Sebastião Barbosa

Faleceu dia 04/05/24 às 21:26 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Deixa viuva a Sra. Iraci Soares Barbosa e deixa os filhos: Gumercindo Barbosa c/c Silvia, Dorcelina Ap. Barbosa Patricio c/c Valdir, Ana Alice Barbosa Lopes c/c Clovis, Dorceli Barbosa c/c Roberto, familiares e

amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/05/24 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) R: Jose de Alencar 539 Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/08/36.

O Senhor: Olivino Gonçalves Correia

Faleceu dia 04/05/24 às 17:34 horas em Boa Esperança do Sul com 75 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Celia Maria Elias Correia e deixa os filhos: Sergio Gonçalves Correia, Andreia Cristina Correia, Beatriz Georgina Correia, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para são Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 05/05/24 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Igreja São Nicolau de Flue para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 22/09/48.

O Senhor: João Saraiva de Paula

Faleceu dia 04/05/24 às 12:30 horas em São Carlos com 64 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria de Fátima Batista de Paula e os filhos: Jéssica c/c Moisés, Jackson c/c Gisele, Gislaine c/c Matheus, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/05/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Av: Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/11/59.

A Senhora: Olivia Ferreira

Faleceu dia 04/05/24 às 04:53 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era filha de Octaviano Ferreira e Ignez Maria de Jesus, deixa irmã, sobrinhos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se á no dia 04/05/2024 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 - Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/08/1931.

A Senhora: Vilma Alves Marcelino da Silva

Faleceu dia 03/05/24 às 13:20 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 79 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Carlos Marcelino da Silva e deixa os filhos: Nivaldo c/c Maria Rosa, Aguinaldo c/c Regina, Silvana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/05/24 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 09/11/1944.

O Senhor: José Antonio Donizeti Baptista

Faleceu dia 03/05/24 às 10:30 horas em Dourado com 67 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Simone Britto de Oliveira e os filhos: Silas Brito de Oliveira Baptista c/c Geise Aparecida dos Santos Baptista, Jonas Brito de Oliveira Baptista, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/05/24 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 19/12/1956.

O Senhor: Cláudio Aparecido Rodrigues

Faleceu dia 03/05/24 às 08:29 horas em São Carlos com 60 anos de idade.

Era solteiro, filho de Nelson Rodrigues e Apparecida da Silva Rodrigues e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/05/24 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/09/1963.

