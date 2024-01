SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

O Senhor: Aldemar Lorentz

Faleceu dia 28/01/23 às 15:30 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 86 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Iracema Ferreira Lorentz e os filhos: Almiro c/c Ivanete, Marcinalva c/c Waldete, Rosinalva c/c Julio, Ivanildi c/c Diomar, Ronilton c/c Priscila, Glícia c/c c/c Gerson, Edmar, familiares

e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/01/24 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 13/01/1938.

A Senhora: Maria de Lourdes Aparecida Zanquim Ferreira Araújo

Faleceu dia 27/01/24 às 12:50 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Paulo Sérgio, Sílvia, Vanderléia de Fátima, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 28/01/24 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/01/1943.

O Senhor: Antonio Ferraz Rizzo

Faleceu dia 26/01/24 às 19:45 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Vani Onofre Rizzo e os filhos: Silvana c/c Edmilson Heloise c/c Eduardo, Edilson, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 27/01/24 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 23/07/1939.

