Morre o ex-comandante da PM coronel José Afonso Sita, aos 76 anos

Nota de Falecimento

É com extremo pesar que o Comandante do Trigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar, Ten Cel PM Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal, comunica o falecimento na data de hoje do Policial Veterano Cel PM Jorsé Afonso Sita, Pai do Subtenente PM Douglas. O Cel PM Sita esteve a frente do policiamento no 38° BPMI com sede em São Carlos no período de 1984 à 1996.

O velório do coronel Sita será na loja maçônica ARLS Acácia de São Carlos.

Rua José Favoretto, nº 05, Jardim Hikari, São Carlos SP, das 13h00min às 16h00min.

Depois seguirá para o município de Araraquara no velório municipal, Avenida São Paulo,1022, centro, das 17h00 às 20h00min, após, será cremado.

