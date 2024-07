Corpo de frentista que morreu após cair de sobrado será velado nesta tarde em São Carlos

Denis não resistiu aos ferimentos e partiu - Crédito: arquivo

O corpo do frentista Denis de Brito Gouveia Sturaro, 39 anos, que morreu ontem depois de sofrer uma queda de cerca de cinco metros em um sobrado no Jacobucci, será velado a partir das 13h no velório municipal, ocorrendo em seguida o sepultamento no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Denis deixa a esposa e três filhos.

O CASO

Denis fazia a mudança dos móveis de casa e estava no piso superior, quando o sofá que segurava escapou e ele acabou sendo puxado pela corda, caindo de uma altura de cerca de cinco metro, batendo fortemente a cabeça contra a calçada, sofrendo lesões no crânio e pulmão.

O rapaz foi socorrido e encaminhado até a Santa Casa, onde lutou bravamente pela vida, mas infelizmente acabou morrendo em decorrência dos graves ferimentos.

