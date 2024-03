SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Florinda Monzani

Faleceu dia 11/03/24 às 05:11 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Deixa os filhos: Antonio Laguna c/c Edvani, Vera Lúcia c/c João, Benedito Aparecido, Aparecido Donizete, Rosa Cristina, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 11/03/24 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/09/1949.

Leia Também