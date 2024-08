Morre o escritor e carpinteiro Nicola Gonçalves, aos 95 anos

Crédito: reprodução redes sociais

Faleceu em São Carlos o carpinteiro e escritor Nicola Gonçalves, as 95 anos, exímio profissional com sua famosa Serraria do Bonde.

Além disso doou muletas e bengalas para as pessoas que necessitavam realizando com alegria e perfeição. Foi escritor, autor de diversos livros que retratavam as Histórias da cidade de Colina e de São Carlos, teve seu trabalho reconhecido na Academia Literária em Prosa e Verso em São Carlos. Recebeu o Título de Cidadão Honorário em 11 de abril de 2003, por meio do Decreto 491/2002 do vereador Robertinho Mori.

Prefeitura emite nota de pesar

A Prefeitura de São Carlos manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do carpinteiro e escritor Nicola Gonçalves, pessoa de espírito humanitário inigualável. Nesse momento de dor e tristeza, o prefeito Airton Garcia se solidariza, expressando sinceras condolências a familiares e amigos por esta perda inestimável. O município reforça os agradecimentos diante de sua dedicação e trabalho prestado aos São-carlenses. Descanse em paz

Despedida

A cerimônia de despedida terá início às 12h30 no Santa Cruz Cerimonial, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento as 17h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

