Funerária Nova Jerusalém informa notas de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 09/03/2024 em a SRA. IZAURINA DA ROCHA DOS SANTOS.

O seu velório será realizado dia 09/03/2024 a partir das 12:15hs no Cerimonial Nova Jerusalém (R. dos Ferroviários, 210 – Vila Prado – São Carlos - SP), seu sepultamento será realizado dia 09/03/2024, saindo seu

féretro do Cerimonial Nova Jerusalém às 16:15 hs para ser sepultado no cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua ás 16:30hs.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento da SRA. IZAURINA DA ROCHA DOS SANTOS.

Leia Também