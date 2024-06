Funerária Fernandes informa notas de falecimento e convite de missa de 7° dia

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento do Sr. Geraldo Pereira de Oliveira , com 80 anos, ocorrido no dia 08/06/2024, em São Carlos-SP.

Deixa os filhos Joel, Adail, Maria e Vanderleia.

O início do velório está previsto para às 12:30 hs do dia 08/06/2024 no velório Municipal de Santa Eudóxia-SP

E o sepultamento às 16:00 hs, saindo o féretro para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA

A família do Sr. Bartholomeu José Carozelli, agradecida pelas demonstrações de carinho e amizade recebidas de seus parentes e amigos, comunicam que a missa de 7º (sétimo) dia será celebrada dia 09/06/2024 (Domingo) às 19:00 hs, na Igreja São Nicolau de Flue.

