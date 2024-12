Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Compartilhar no facebook

Comunicamos com pesar o falecimento da Jovem Nayla Kethellyn Gonçalves de Souza , com 27 anos, ocorrido no dia 29/12/2024,

em São Carlos.

Era solteira.

Deixa o filho Davi Gonçalves Ostapechen, seus pais Antonio Pereira de Souza e Aurenir Gonçalves de Souza, Familiares e amigos

O velório dar-se-á hoje a partir das 08:20 hs, na Igreja Santa Edwirges ,na Rua Carlos Dirceu dos Santos, nº 69- Maria Stella Fagá.

Às 12:15hs será realizada a missa de corpo presente.

E o sepultamento será às 14:30 hs, saindo em cortejo às 14:00 hs para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

À Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

