Comunicamos com pesar o falecimento da Sra.Luciene Aparecida do Pinho Guilherme, com 49 anos, ocorrido no dia 06/11/2024, no Guarujá-SP.

Deixa viúvo o Sr. Carlos Alberto Guilherme, os filhos João Victor e Pedro Henrique, seus familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O velório dar-se-à (hoje) 08/11/2024, à partir das 10:30 hs no

Velório Municipal e o Sepultamento às 14:30 hs no Cemitério Nossa

Senhora do Carmo.

À Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

