Força Tática recupera carro com queixa de furto São Carlos

Na noite de sexta-feira (30), por volta das 23h30, a Força Tática da Polícia Militar recuperou um veículo Nissan March com placas clonadas na região central de São Carlos.

Durante um patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um Nissan March com a placa FDC-3G00, cujo comportamento dos ocupantes gerou suspeitas. Ao abordar o veículo e verificar a documentação, os policiais constataram que as placas não correspondiam ao chassi do carro.

Após consulta ao sistema, foi identificado que o chassi pertencia ao Nissan March, com placas FXO-1020, que havia sido furtado no dia 30 de julho.

Os quatro ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados ao plantão policial, onde foram apresentados à autoridade competente. O veículo recuperado foi apreendido e será restituído ao seu verdadeiro proprietário.

