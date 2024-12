Falece Professor José Carlos Jaques, fundador da ASA

Faleceu aos 79 anos, nesta segunda-feira (30) o Professor José Carlos Jaques, técnico e Atleta , reconhecido como um dos fundadores da ASA (Associação São-Carlense de Atletismo). Figura marcante no esporte, ele dedicou sua vida ao atletismo, especialmente nas modalidades de arremesso de peso e disco.

O enterro está marcado para ocorrer às 16h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. As causas da morte não foram divulgadas.

Professor Jaques participou de quatro edições dos Jogos Pan-Americanos, representando o Brasil com destaque. Esteve nas competições de 1963, em São Paulo; 1967, em Winnipeg, Canadá; 1971, na Colômbia; e 1975, no México. Em todas as participações, ficou entre os seis primeiros colocados, consolidando sua posição como um dos grandes nomes do esporte nacional.

