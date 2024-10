Cid Moreira, a voz que marcou gerações, nos deixa aos 97 anos

Cid Moreira - Crédito: reprodução/Viva ABC

O Brasil se despede nesta quinta-feira (3) de um dos maiores ícones do jornalismo brasileiro, Cid Moreira. Aos 97 anos, o jornalista, locutor e apresentador faleceu em Petrópolis (RJ), após complicações de uma pneumonia.

Com sua voz inconfundível, Cid Moreira construiu uma carreira brilhante que abrangeu mais de sete décadas. Iniciou sua trajetória nas rádios do interior de São Paulo, onde sua dicção impecável e timbre grave logo o destacaram. Nos anos 60, transferiu-se para a Rádio Bandeirantes e, em seguida, para a Rede Globo, onde se tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira.

Sua passagem pelo Jornal Nacional, por quase 30 anos, foi marcante. Cid Moreira era mais do que um apresentador: era a própria personificação da credibilidade e do profissionalismo. Sua postura elegante, sua dicção impecável e sua capacidade de narrar os fatos com clareza e objetividade conquistaram a confiança do público e o transformaram em um dos jornalistas mais admirados do país.

Além do jornalismo, Cid Moreira também se destacou como narrador de documentários e filmes, e sua voz marcou a vida de milhões de brasileiros ao narrar a Bíblia em áudio. Seu legado ultrapassa as fronteiras do jornalismo e se estende à cultura brasileira como um todo.

