Crédito: Divulgação

NOTA DE FALECIMENTO

A Funerária Terezinha de Jesus comunica o falecimento de Pedro Paulo dos Santos, ocorrido terça-feira, 8. Ele era nascido no dia 26/1/1956, com 69 anos. O início do velório está marcado para às 13h.

Era casado com Maria Antonia Moraes dos Santos, deixa os filhos Rodrigo, Ricardo e Jéssica, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á terça-feira, 8, às 16h, saindo do velório municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

