NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Liomar Batista Cruz, 42 anos, ocorrido domingo, 6, em São Carlos. Era solteiro. Deixa a filha Estefani, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início segunda-feira, 7, das 11h às 15h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15h30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento de Sebastiao Fabiano Pereira, aos 88 anos de idade, ocorrido domingo, 6, em São Carlos. Era casado com Anália Fabiano Pereira. Deixa os filhos Gerson, Neusa, Lucia, Vera (in memoriam) e Roseli, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início segunda-feira, 7, das 12h30 às 16h30 no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 17h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

