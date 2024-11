Abrigo Amigo São-Carlense: Lei do vereador Bruno Zancheta é aprovada na Câmara

A lei que propõe a implantação do programa "Abrigo Amigo São-Carlense", de autoria do vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS), foi aprovada por unanimidade em votação realizada no plenário da Câmara Municipal na última terça-feira (11). A proposta visa oferecer mais segurança e suporte às mulheres e a todas as pessoas que aguardam o transporte público, principalmente durante a noite, com a instalação de totens equipados com tecnologia de comunicação em pontos estratégicos da cidade. O projeto agora aguarda a sanção do prefeito Airton Garcia para ser implementado.



Bruno Zancheta destacou: “O Abrigo Amigo São-Carlense permitirá que as pessoas que sintam qualquer tipo de risco esperando o ônibus do transporte coletivo, ao pressionar um botão no painel digital, iniciem uma vídeo-chamada com uma atendente treinada. A central de atendimento funcionará para monitorar em tempo real a situação do ponto de ônibus, com câmeras de segurança, microfones e sensores de presença, garantindo maior segurança e apoio imediato”.



"Essa é uma medida inovadora que trará mais tranquilidade para as mulheres e pessoas e que possam estar em situação de vulnerabilidade em São Carlos. Agradeço pela sensibilidade dos vereadores e aguardamos agora a sanção do prefeito para começarmos a implantação", afirmou o parlamentar.



Após a sanção do prefeito, a expectativa é de que a instalação dos totens seja realizada de maneira gradual, começando pelos pontos de ônibus mais movimentados, com a possibilidade de expansão para outras áreas da cidade. O Abrigo Amigo São-Carlense promete se tornar um modelo de segurança pública inovadora, focada na proteção das pessoas.

