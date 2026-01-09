HorÃ³scopo do dia: confira a previsÃ£o de hoje (04/03) para o seu signo

Autor: Horóscopo Sideral
ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Áries: Hoje, a energia favorece conquistas e reconhecimento, então aproveite para olhar com orgulho tudo o que vem construindo. Melhor horário do dia: 14h às 16h. Dica de sorte: de manhã, mentalize um dia positivo. O que deve evitar hoje: impulsividade excessiva em algumas conversas. Números da sorte: 03 – 11 – 48 – 27 – 36 – 60...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
TOURO - 21 de abril a 20 de maio
Touro: O dia pede coragem para sair da zona de conforto e apostar naquele sonho que você vem adiando. Melhor horário do dia: 9h às 11h. Dica de sorte: organize suas coisas de trabalho. O que deve evitar hoje: teimosia e resistência a mudanças ou conversas. Números da sorte: 05 – 14 – 22 – 31 – 40 – 48...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho
Gêmeos: A vibração de hoje incentiva você a acreditar mais em seu talento e inteligência. Não permita que experiências antigas limitem suas novas escolhas. Melhor horário do dia: 14h às 16h. Dica de sorte: escreva uma meta importante no papel. O que deve evitar hoje: dispersão e excesso de preocupações...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho
Câncer: Hoje, escute com atenção os conselhos sinceros que chegam até você, pois podem trazer clareza importante. Melhor horário do dia: 18h às 20h. Dica de sorte: manter seu ânimo lá em cima. O que deve evitar hoje: desanimar-se diante de qualquer obstáculo. Números da sorte: 06 – 13 – 21 – 29 – 37 – 44 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto
Leão: Hoje é dia de resgatar seu brilho natural e investir no que realmente faz seu coração vibrar. Priorize atividades que elevem seu humor. Melhor horário do dia: 11h às 13h. Dica de sorte: usar algo dourado para chamar boa energia. O que deve evitar hoje: orgulho excessivo diante de outras opiniões...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Virgem: O momento exige atitude direta e menos desculpas: seus resultados dependem principalmente das suas escolhas. Melhor horário do dia: 8h às 10h. Dica de sorte: reorganizar o ambiente onde se encontra. O que deve evitar hoje: autocriticar-se de forma exagerada. Números da sorte: 04 – 15 – 23 – 30 – 39 – 47...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro
Libra: Hoje você precisa elevar seus padrões e não aceitar menos do que merece. Estabeleça limites claros e afaste situações que drenam sua energia. Melhor horário do dia: 16h às 18h. Dica de sorte: Pensar no que gosta antes de tomar decisões. O que deve evitar hoje: indecisão muito prolongada...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro
Escorpião: A energia do dia pede pausa estratégica para restaurar seu equilíbrio interno. Reserve um tempo para atividades simples. Melhor horário do dia: 20h às 22h. Dica de sorte: agradecer por mais um dia. O que deve evitar hoje: deixar-se levar por emoções negativas. Números da sorte: 09 – 18 – 26 – 35 – 42 – 50...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro
Sagitário: Hoje é bom liberar tensões acumuladas e retomar o controle do seu humor com maturidade. Melhor horário do dia: 15h às 17h. Dica de sorte: dar uma respirada profunda antes de agir. O que deve evitar hoje: querer discutir por algo sem profundidade. Números da sorte: 08 – 17 – 26 – 34 – 43 – 52...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro
Capricórnio: O dia favorece o autoconhecimento e a descoberta da sua força interior. Reconheça o poder da sua determinação. Melhor horário do dia: 7h às 9h. Dica de sorte: definir uma meta clara no papel. O que deve evitar hoje: ter rigidez excessiva com alguns assuntos. Números da sorte: 10 – 19 – 28 – 37 – 44 – 53...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Aquário: Hoje mantenha a calma diante de qualquer desafio inesperado. Lembre-se de que para cada problema existe mais de uma solução. Melhor horário do dia: 13h às 15h. Dica de sorte: conversar sobre planos com alguém de confiança. O que deve evitar hoje: ansiedade antecipada com alguma resposta...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março
Peixes: A energia do dia pede confiança plena na sua intuição e no seu potencial. Continue firme no objetivo que vem construindo. Melhor horário do dia: 19h às 21h. Dica de sorte: ter algo azul perto de você. O que deve evitar hoje: que alguns comentários levem você à insegurança. Números da sorte: 09 – 18 – 27 – 36 – 42 – 51 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.