USP é a universidade do Brasil melhor colocada em ranking de latino-americanas

A USP é a universidade brasileira mais bem colocada no THE Latin America University Ranking, divulgado na última terça-feira, dia 7 de julho, pela consultoria britânica Times Higher Education (THE).

Repetindo o ranking do ano passado, as três primeiras posições ficaram com a Pontifícia Universidade Católica do Chile, em primeiro lugar; seguida da USP e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

No top 10 das universidades, o Brasil lidera com sete instituições classificadas: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), além da USP e da Unicamp.

A THE avaliou, em 2020, 166 universidades de 13 países da América Latina. Os critérios adotados são os mesmos aplicados no ranking mundial da THE, mas com modificações para refletir melhor as características das escolas superiores da região. São considerados 13 indicadores de desempenho, dentro de cinco áreas: ensino (ambiente de aprendizagem); pesquisa (volume, renda e reputação); citações (influência da pesquisa); perspectiva internacional (pessoal, estudantes e pesquisa); e renda da indústria (transferência de conhecimento).

O Brasil é o país com o maior número de universidades avaliadas: 61 no total, seguido pelo Chile, com 30 representantes.

