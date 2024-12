Saiba quando vai parar de chover no estado de SP

Pedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCA

Sábado (28/12) Domingo (29/12) e Segunda-feira (30/12)



A nebulosidade diminui no estado de São Paulo e o sol aparece entre poucas nuvens em algumas regiões. Contudo, persiste a previsão de chuvas isoladas no período, principalmente no noroeste, norte, nordeste do estado paulista, devido a atuação da ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul, que se propaga pelo Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil Temperaturas estáveis.

Terça-feira (31/12/2024) e Quarta-feira (01/01/2025) - ANO NOVO

Predomínio de sol entre poucas nuvens em todo o estado de São Paulo, no período da manhã. A partir da tarde/noite, previsão de pancadas de chuva isoladas em algumas regiões do estado. Temperaturas elevadas. (IPMET)

Leia Também