Crédito: Agência Brasil

A Transferência Digital de Veículos (TDV) completou um ano de existência no estado de São Paulo. Nesse período, foram cerca de 50 mil transferências realizadas. O serviço traz mais agilidade e segurança tanto para quem quer comprar quanto para quem quer vender automóveis. Com ele, não há necessidade de comparecer a um cartório ou a alguma unidade do Detran-SP.

O diretor de veículos automotores do Detran-SP, Vinícius Novaes, participou do SP em 3, 2, 1, programa da Agência SP. Lá, ele explicou como realizar a Transferência Digital de Veículos:

Entrar no aplicativo do Poupatempo;

Selecionar o serviço “Transferência Digital de Veículos”;

Realizar o reconhecimento facial e a assinatura digital (do vendedor e do comprador);

Declarar o endereço de residência;

Pagar a taxa de transferência outros eventuais débitos do veículo.

“A TDV transforma a compra e venda de veículos no estado de São Paulo. Se antes o cidadão precisava se deslocar até o cartório para reconhecer firma, depois ir em uma unidade do Detran levar essa documentação e eventualmente entrar em uma fila para emplacar o veículo, hoje ele consegue fazer tudo isso pelo celular”, ressaltou Vinícius.

Além disso, o diretor de veículos automotores do Detran também destacou a segurança da Transferência Digital de Veículos. Ele citou processos como o reconhecimento facial e assinatura digital pela conta gov.br (níveis prata e ouro) como garantias de proteção. “Não recebemos nenhuma denúncia de fraude ou estelionato usando a plataforma. Conseguimos trazer um serviço mais ágil, veloz e seguro para o cidadão paulista”, ele disse.

A chegada da Transferência Digital de Veículos faz parte de uma iniciativa de transformação digital no Detran-SP. Por exemplo, há o Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave), um sistema digital que agiliza a transferência de veículos entre concessionárias e lojas. O Detran-SP também conta com um novo portal digital para atender o cidadão.

Por fim, Vinícius destacou a possibilidade de liberação automatizada de veículos recolhidos por eventual pendência no licenciamento, por exemplo. Além disso, o Detran-SP também possibilita a baixa instantânea e totalmente digital de multas

