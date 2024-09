Quarta-feira será mais um dia de calor no estado de SP com temperaturas chegando perto dos 40ºC

SIGA O SCA NO

Calor - Crédito: © Tânia Rêgo/Agência Brasil

A maior onda de calor do ano continua nos próximos dias. Segundo o IPMET de Bauru, muitas cidades do interior de São Paulo terão termômetros chegando perto de 40ºC nesta quarta-feira (25). É o caso de São Carlos, na região central, onde a previsão aponta 37ºC de máxima, mas com sensação térmica passando dos 40ºC.

Ainda segundo o IPMET, essa condição deve persistir até amanhã. Na sexta-feira (27), as temperaturas devem ter leve declínio devido a chegada de uma frente fria que pode trazer chuva. No sábado a frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, mas sua proximidade causará chuvas isoladas, em alguns pontos do estado, incluindo São Carlos.

Já no domingo, o tempo fica estável em todo o território paulista, com previsão de muito calor.

