Projeto da Econoroeste prevê instalação de radar a cada 10 km

Novos radares começam a operar na WL - Crédito: divulgaçãoi

A Econoroeste colocou em operação mais dois radares na rodovia Washington Luís (SP-310) nesta sexta-feira (10). Os novos equipamentos estão localizados em Cedral e Catiguá.

De acordo com a concessionária, a iniciativa faz parte de um projeto mais amplo que prevê a instalação de um radar a cada 10 quilômetros ao longo das rodovias administradas pela concessionária, que atravessam 17 municípios: São Carlos, Araraquara, Matão, Pindorama, Catanduva, Catiguá, Uchoa, Cedral, São José do Rio Preto, Mirassol, Guariba, Jaboticabal, Bebedouro, Sertãozinho, Barrinha, Taquaritinga e Itápolis.

Os novos radares serão ativados gradualmente, conforme a homologação do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) e publicação no Diário Oficial. A operação e manutenção dos equipamentos são responsabilidades da Econoroeste, em cumprimento ao contrato de concessão. Já o DER-SP será encarregado do processamento de infrações e da aplicação de multas por excesso de velocidade.

Para garantir que os motoristas estejam informados sobre a ativação dos radares, a concessionária promete ampla divulgação prévia, com o uso de placas, faixas e Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs). A lista de equipamentos em operação estará disponível nas redes sociais da Econoroeste.

