Passagens de ônibus intermunicipais e suburbanos sobem 10%

Desde ontem (1º), o transporte intermunicipal e suburbano no estado de São Paulo ficou 10% mais caro. O aumento, autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), afeta tanto os ônibus rodoviários quanto os suburbanos.

Os ônibus rodoviários, geralmente encontrados em terminais rodoviários ou agências de venda de passagens, oferecem serviços como bagageiro externo e poltronas individuais numeradas. Já os suburbanos, caracterizados pela cobrança de passagem dentro do veículo, possuem portas independentes para embarque e desembarque, além de permitir o transporte de passageiros em pé.

O reajuste, publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (28 de junho), entrou em vigor na madrugada de segunda-feira (1º de julho). A Artesp justifica o aumento como forma de recompor as perdas inflacionárias dos últimos 12 meses, considerando os índices de preços IGPM e IPCA, conforme os contratos das concessionárias.

O impacto do aumento nas tarifas varia de acordo com a linha e a distância percorrida. Na prática, isso significa que, para um trajeto de R$ 10,00, por exemplo, o passageiro desembolsará R$ 1,00 a mais.

