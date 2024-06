Ônibus do Santos é atacado por torcedores na Washington Luís após derrota em Novo Horizonte

Crédito: reprodução

Na madrugada deste sábado (8), o ônibus que transportava a delegação do Santos foi atacado por torcedores revoltados com a derrota do time para o Novorizontino por 3 a 1, na noite da última sexta-feira (7). O incidente aconteceu no km 282 da Rodovia Washington Luís, próximo ao pedágio de Araraquara.

Segundo informações, os torcedores emboscaram o ônibus e atiraram pedras e objetos contra o veículo. A situação só foi controlada após a intervenção da Polícia Militar e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que precisaram usar bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os vândalos.

Felizmente, nenhum jogador ou membro da comissão técnica do Santos ficou ferido. No entanto, o episódio causou transtornos e atrasou o retorno da delegação para a cidade de Santos.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira (14), contra o Operário-PR, em Ponta Grossa, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Municipal Germano Kruger.

Colaborou Flávio Fernandes/Araraquara Agora

