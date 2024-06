Ministério da Agricultura vai orientar supermercados paulistas a prevenir infrações com produtos orgânicos

Fiscalização de orgânicos em supermercado paulista - Crédito: Caio Ronconi/Mapa

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) vai orientar supermercados do Estado de São Paulo sobre a compra, a venda, a exposição e os riscos de contaminação de produtos orgânicos. A palestra "Comércio de produtos orgânicos: como prevenir possíveis infrações" acontecerá dia 18 de junho, das 10h às 11h30, de forma remota, em parceria com a Associação Paulista de Supermercados (Apas).

A chefe do Núcleo de Suporte à Produção Orgânica de São Paulo (Nusorg-SP), Virginia Germani, explica que a ideia é abordar as formas de garantia da qualidade orgânica, as principais irregularidades encontradas no comércio de produtos orgânicos e as responsabilidades de cada ente da cadeia produtiva e de comércio.Virginia atua na Superintendência de Agricultura e Pecuária em São Paulo (SFA-SP), que é a representação do Mapa no Estado.

“Em maio realizamos a Semana do Alimento Orgânico no país e capacitar comerciantes é uma ação que vai trazer benefícios para toda a cadeia. Consumidores e fornecedores devem ser favorecidos com essa ação”, disse ela.

A programação incluirá as diferentes formas de o consumidor saber se aquele produto é orgânico, a rastreabilidade, as principais irregularidades encontradas em fiscalizações do Mapa, as responsabilidades de cada elo da cadeia, os cuidados no armazenamento de produtos orgânicos e a recente lei de autocontrole.

Os interessados em participar do evento podem se cadastrar no Campus Virtual Apas, onde serão divulgadas as informações sobre o evento que será transmitido ao vivo.

