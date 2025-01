Instabilidade aumenta e final de semana deve ter bastante chuva no estado de SP

Pedestre se protege da chuva no Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Sexta-feira (31/01) a Domingo (02/02)

A condição de instabilidade aumenta no estado de São Paulo, deixando o céu com muita nebulosidade e áreas de chuvas, trovoadas e volumes mais intensos, é esperado para o final de semana em várias regiões paulistas, principalmente nas regiões nordeste, central e leste do estado, devido a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul -ZCAS, banda de nebulosidade e precipitação, que se estende do norte ao sudeste do país. Temperaturas com leve declínio. (IPMET)

