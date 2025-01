Golpe do IPVA: sites falsos prometem descontos e lesam proprietários de veículos

Computador - Crédito: divulgação

Os proprietários de veículos licenciados no Estado de São Paulo devem estar atentos ao quitar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025, evitando possíveis golpes durante o processo de pagamento.

Sites fraudulentos simulam a identidade visual oficial da Secretaria e oferecem descontos para o pagamento do impostos. Esses sites visam enganar os contribuintes e redirecionar os pagamentos para contas de terceiros.

A Sefaz-SP reforça que os contribuintes devem utilizar exclusivamente os canais oficiais para informações e pagamentos do IPVA. O acesso pode ser feito pela página oficial do IPVA no portal da Sefaz-SP ou na rede bancária credenciada.

Para efetuar o pagamento do IPVA 2025, é necessário apenas o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor). O imposto pode ser pago pela internet, via débito agendado, nos terminais de autoatendimento ou pelos canais oferecidos pelos bancos credenciados.

Outras formas de pagamento

Além das opções tradicionais, os contribuintes podem quitar o imposto em casas lotéricas ou com cartão de crédito, utilizando empresas credenciadas à Sefaz-SP. As instituições financeiras parceiras têm autonomia para definir condições de parcelamento e oferecer as melhores alternativas de negociação.

Pagamento via Pix



Uma das novidades para o IPVA 2025 é a possibilidade de pagamento via Pix. Para isso, o contribuinte deve acessar a página oficial do IPVA no site da Sefaz-SP, inserir os dados do veículo e gerar um QR code exclusivo para o pagamento.

O QR code gerado tem validade de 15 minutos. Caso não seja utilizado nesse prazo, será necessário emitir um novo código diretamente no site da Sefaz-SP. Durante a exibição do QR code, um contador indica o tempo restante para o vencimento. Após escanear o código com o aplicativo de um banco ou instituição de pagamento, o contribuinte verá a confirmação de que o pagamento será direcionado à “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, com o CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil.

A Sefaz-SP alerta que as páginas oficiais para consultas e pagamentos do IPVA 2025 estão hospedadas exclusivamente no domínio sp.gov.br. Em caso de dúvidas ou para mais informações, os proprietários de veículos podem acessar o canal Fale Conosco da Secretaria.

