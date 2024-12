Frente fria se afasta, mas ainda há previsão de chuva

Mulher caminha com guarda chuva no Centro de Sâo Carlos - Crédito: SCA

Quarta-feira (04/12) e Quinta-feira (05/12)



Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, mas o Tempo segue com sol entre muitas nuvens e com áreas de chuvas em algumas regiões paulistas, principalmente na faixa norte e leste do estado. Temperaturas mínimas com leve declínio.

Sexta-feira (06/12)



Áreas de instabilidade se desenvolvem provocando pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões do estado de São Paulo, predomínio de céu parcialmente nublado. Temperaturas em elevação. (IPMET)

