Empresária morre atropelada por trator em praia no litoral paulista

Crédito: Redes Sociais

A empresária Diva Margarida Rodaski Leão, 75 anos, morreu nesta quinta-feira, 2, no Hospital Municipal de São Vicente. Ela não resistiu aos ferimentos, após ser atropelada por um trator no domingo, 29, na praia do Itararé.

A vítima estaria em uma cadeira de praia, na faixa de areia, quando foi atropelada. Ela teve os braços, parte do abdômen e do tórax esmagados, chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital.

Segundo informações, o motorista do trator não teria habilitação e tentou fugir do local, mas foi pego por banhistas que presenciaram o atropelamento.

Outro lado

Por meio de nota, a Prefeitura de São Vicente se posicionou sobre o ocorrido. Confira a íntegra:

“A Prefeitura de São Vicente lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família de Diva Margarida Rodaski Leão pelo seu falecimento em decorrência de um acidente.

A Administração Municipal aproveita o ensejo e esclarece que o veículo envolvido no acidente não é de propriedade da Prefeitura de São Vicente, e sim de uma empresa contratada e responsável pelos profissionais que o operam.

É do conhecimento da Administração que, no momento do acidente, quem dirigia o veículo era um ajudante não habilitado. Isso ocorreu porque o motorista havia se ausentado temporariamente.

Foi lavrado um boletim de ocorrência na Delegacia de São Vicente (BO 4578/19) no mesmo dia (29), e a Polícia Civil vai investigar o caso e promover a responsabilidade criminal pelo ocorrido, encaminhando o resultado das investigações à Justiça.

Da mesma forma, a Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria responsável, abriu um Processo Administrativo para apurar os fatos e para que todas as providências cabíveis sejam tomadas.

A Administração ressalta, ainda, que está totalmente à disposição para ajudar a Polícia e a Justiça naquilo que for necessário.

Novamente, a Prefeitura lamenta o ocorrido e oferece ajuda e os sinceros sentimentos aos familiares.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também