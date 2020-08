Eixo SP entrega 36 viaturas para a Polícia Militar Rodoviária nesta terça-feira (4)

A Eixo SP Concessionária de Rodovias entregará 36 viaturas zero quilômetro para a Polícia Militar Rodoviária nas regiões de Bauru e Araraquara. A solenidade virtual, nesta terça-feira, 4, às 9h45, terá a participação do diretor-presidente da Concessionária, Sergio Santillan, do superintendente de Operações, Rogerio Rodrigues, do gerente de Operações, Paulo Balbino, além do Vice-Governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia, do Secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Neto, do Comandante da Polícia Militar Rodoviária, Coronel PM Lourival da Silva Junior, e do Diretor Geral da Artesp, Milton Persoli.

As viaturas, adquiridas pela concessionária Eixo SP, irão reforçar o patrulhamento da maior concessa?o rodovia?ria do pai?s, o Lote Piracicaba-Panorama, que possui 1.273 quilo?metros de extensa?o.

O evento será transmitido pelo YouTube da SLT https://www.youtube.com/channel/UC9vLK0nbuwYN7WFRPSC4YLQ e da ARTESP https://www.youtube.com/watch?v=6OOBO8aBYE0&feature=youtu.be

Evento: Entrega de viaturas para a Polícia Militar Rodoviaria.

Data: Terça-feira, 04 de agosto de 2020

Horário: 9h45

Plataforma virtual: YouTube da Secretaria de Logística e Transportes https://www.youtube.com/channel/UC9vLK0nbuwYN7WFRPSC4YLQ e da ARTESP https://www.youtube.com/watch?v=6OOBO8aBYE0&feature=youtu.be

