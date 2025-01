Divulgadas as notas do Enem. Saiba como conferir

Sisu Enem - Crédito: © Valter Campanato/Agência Brasil

Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram nesta segunda-feira, 13 de janeiro, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Confira abaixo como acessar a nota e acompanhe os prazos para ingresso no ensino superior via Sisu, Prouni e Fies. O resultado no Enem é a principal porta para ingresso em universidades no Brasil e em instituições de Portugal, além de programas governamentais de financiamento e apoio ao estudante.



INSCRIÇÕES EM ALTA - Em 2024, foram registradas 4,32 milhões de inscrições e 73,5% de presença, um crescimento expressivo em relação a 2023 (3,93 milhões de inscrições) e sobre 2022 (3,47 milhões).



GOV.BR - Para conferir a nota, é necessário entrar no endereço enem.inep.gov.br/participante, inserir o CPF e a senha e clicar em avançar. Se não lembrar da senha, há um campo para recuperá-la.



Conheça os programas que usam as notas do Enem:



SISU

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema eletrônico gerido pelo MEC para as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. O sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos e do perfil socioeconômico para a Lei de Cotas.



Inscrições: 17 a 21 de janeiro

Chamada regular: 26 de janeiro

Matrícula ou registro acadêmico: 27 a 31 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro



FIES

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), do Ministério da Educação, tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, ofertados por instituições privadas que participam do programa. O Fies Social destina-se ao atendimento das necessidades de estudantes de baixa renda. Essa versão tem o objetivo principal de oferecer melhores condições para a obtenção do Fies, como reserva de 50% das vagas, em cada edição dos processos seletivos e a concessão de até 100% de financiamento dos encargos educacionais para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Inscrições: 4 a 7 de fevereiro

Resultados: 18 de fevereiro

Início da convocação da lista de espera: 25 de fevereiro



ProUni

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior.



Inscrições: 24 a 28 de janeiro

Primeira chamada: 26 de janeiro

Segunda chamada: 26 de março

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de março



PORTUGAL - Os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem ser usados no processo seletivos de instituições de educação portuguesas. As universidades, institutos politécnicos e escolas superiores têm acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que garante acesso facilitado às notas dos estudantes interessados em cursos de graduação em Portugal. Cada instituição define as regras e os pesos para uso das notas.



ENEM – O Exame Nacional do Ensino Médio, instituído em 1998, avalia o desempenho dos estudantes ao término da educação básica. Em 2009, o exame aperfeiçoou a metodologia e passou a ser usado como mecanismo de acesso à educação superior. Tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Os resultados possibilitam, ainda, o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais e são usados por instituições de ensino públicas ou privadas como critério único ou complementar dos processos seletivos.



QUEM PODE FAZER – Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como “treineiros” e seus resultados no exame servem para autoavaliação de conhecimentos.



APLICAÇÃO – A aplicação ocorre em dois dias. A Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep garante atendimento especializado e tratamento pelo nome social, além de diversos recursos de acessibilidade. Há também uma aplicação para pessoas privadas de liberdade. Os participantes fazem provas de quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias, que ao todo somam 180 questões objetivas. Os participantes também são avaliados por meio de uma redação, que exige o desenvolvimento de texto dissertativo-argumentativo a partir de uma situação-problema.

