Detran-SP intensifica fiscalização de veículos escolares em todo o estado

VAN escolar - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realizou quatro Operações Transporte Escolar Seguro (OTES) nesta semana em cidades paulistas. As ações ocorreram na terça-feira (8) em Bauru e na quarta-feira (9) em Botucatu, Barretos e Presidente Prudente. Nesses quatro municípios, foram fiscalizados 51 veículos escolares, em 15 escolas públicas e particulares. As operações terminaram com sete veículos recolhidos aos pátios por irregularidades e 50 multas aplicadas. As infrações mais registradas foram por falta de autorização para transporte escolar e pelas más condições de conservação.

“Essas fiscalizações são fundamentais, pois estamos zelando pela segurança das crianças. É importante que os veículos que realizam esse tipo de serviço estejam adequados, com os condutores habilitados nas categorias D ou E, além de terem as devidas autorizações para atuarem como transportadores escolares e com o curso obrigatório. Com a intensificação das operações, mais cidades devem receber ações desse tipo em breve”, afirmou Sheyla Siqueira, gerente de fiscalização do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD).

Este ano, já foram realizadas 26 operações de transporte escolar, sendo 13 durante a Semana Nacional de Trânsito, em setembro. Mais de 480 veículos foram fiscalizados e 388 autuações de trânsito foram lavradas. O recorde de fiscalização segue da região de Jundiaí, onde foram fiscalizados 40 veículos em um único dia de ação.

Confira abaixo o resultado de cada uma das operações desta semana:

Bauru – 9 vans fiscalizadas em 4 escolas

4 autuados

2 passíveis de bloqueio

1 veículo recolhido

Botucatu – 21 vans fiscalizadas em 4 escolas

22 autuados

10 passíveis de bloqueio

2 veículos recolhidos

Barretos – 8 vans fiscalizadas em 4 escolas

15 autuados

7 passíveis de bloqueio

Nenhum veículo recolhido

Presidente Prudente – 13 vans fiscalizadas em 3 escolas

9 autuados

1 passível de bloqueio

4 veículos recolhidos

No caso das autorizações para condutores e veículos atuarem no transporte escolar, é possível solicitar essa documentação sem qualquer custo. Esse pedido é feito por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) (portal.sei.sp.gov.br/sei/institucional/usuario_externo). Os pais e responsáveis pelas crianças que serão transportadas, ao contratar esse tipo de serviço, devem cobrar que os profissionais estejam com os veículos em condições adequadas e com as devidas documentações.

Leia Também