Corpo de turista que desaparecido no mar em Guarujá é encontrado pelo GBMar

O corpo de Vitor Gustavo de Jesus Dantas, 27 anos, foi localizado pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) após desaparecimento na Praia da Enseada, em Guarujá (SP).

Segundo relatos, Vitor entrou no mar no dia 20 de novembro por volta das 13h15 e não foi mais visto. O alerta foi dado apenas no dia seguinte, às 17h04, pelo tio da vítima.

Ontem, populares acionaram o GBMar alertando que um corpo estava na praia do Tombo e hoje, familiares estiveram no IML de Santos onde fizeram o reconhecimento.

