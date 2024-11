Carro transita por pista molhada após chuva - Crédito: divulgação

Com o início do período de chuvas, os motoristas precisam redobrar a atenção ao dirigir em rodovias. Nesta época, aumentam as chances dos usuários se depararem com pista molhada e visibilidade reduzida. Nessas condições, a segurança no trânsito depende diretamente de atitudes preventivas tanto na condução quanto na manutenção do veículo. A prevenção é sempre a melhor maneira de reduzir os riscos de acidentes e garantir a proteção de todos os ocupantes do veículo.

Para Raquel Fernandes Monteiro, coordenadora de Operação de Tráfego da Eixo SP, uma das principais medidas a serem adotadas pelos motoristas é a redução da velocidade. Segundo ela, a pista molhada diminui a aderência dos pneus ao solo, aumentando o risco de derrapagens e perda de controle do veículo. Raquel lembra que manter uma distância segura do carro à frente é igualmente importante, pois o tempo de frenagem pode ser maior em superfícies molhadas.

Outro ponto que deve ser destacado é o uso correto dos faróis. É sempre recomendável manter os faróis baixos acesos para permitir que o veículo seja visto com mais facilidade. Ao contrário, o uso de faróis altos deve ser evitado sempre, pois o reflexo da luz na chuva pode atrapalhar a visão do motorista que segue no sentido oposto.

Manutenção é essencial

A manutenção preventiva do veículo também não deve ser negligenciada. Antes de pegar a estrada, o motorista deve verificar os pneus, que precisam estar em boas condições, com sulcos suficientes para evitar o acúmulo de água e garantir aderência. Pneus desgastados são perigosos em dias de chuva e comprometem a estabilidade do carro, colocando em risco a segurança dos seus ocupantes. Por esse motivo, circular com pneus fora dos padrões mínimos exigidos constitui uma infração grave, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

As palhetas do limpador de para-brisa devem estar funcionando perfeitamente, com borrachas sem rachaduras, para garantir a limpeza eficiente do vidro e uma visibilidade adequada. O sistema de freios é outro componente essencial que deve passar por revisões periódicas. Em situações de pista molhada, ter freios em boas condições pode fazer toda a diferença. E se o vidro do carro embaçar por causa da umidade, é recomendável usar o ar-condicionado ou, se não houver ar-condicionado, ligue a ventilação ou abra levemente as janelas para permitir a circulação de ar.

Se a chuva for muito intensa e a visibilidade estiver prejudicada, a recomendação é parar o veículo em um local seguro, como postos de serviço ou áreas de descanso, e aguardar até que as condições melhorem. "Jamais o motorista deve parar no acostamento, pois é um local onde há risco de colisões com outros veículos", adverte Raquel.

Ela recomenda também como opções de paradas seguras as bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) instaladas ao longo do trecho administrado pela concessionária, que funcionam 24 horas, com infraestrutura para oferecer apoio e segurança. Os motoristas podem também solicitar suporte pelo serviço telefônico gratuito 0800 170 8998 ou pelo aplicativo Eixo SP utilizando a rede Wi-Fi disponibilizada pela concessionária em todo o trecho.

Ações preventivas executadas

Com o objetivo de minimizar ou até eliminar o risco de acúmulo de água na pista, a equipe de Conservação da Eixo SP realiza um trabalho contínuo e minucioso para manter o sistema de drenagem das rodovias em perfeito estado, assegurando que ele esteja preparado para escoar o volume de água proveniente de chuvas intensas. "Esse esforço permanente é fundamental para preservar a segurança dos motoristas e minimizar riscos associados a alagamentos, garantindo que as pistas permaneçam seguras mesmo durante as condições climáticas mais adversas", afirma Pedro Nogueira, superintendente de Conservação da Eixo SP.

