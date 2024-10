Com nova previsão de chuvas e ventos, Defesa Civil de SP reforça ações preventivas e de monitoramento

Leitor registra chuva na região Central (27/09) - Crédito: Whatsapp SCA

A Defesa Civil do Estado de São Paulo vai reforçar as ações de prevenção e monitoramento após nova previsão de chuvas e ventos que podem ultrapassar os 70 km/h no Estado. Com o objetivo de garantir a pronta resposta à população em caso de emergência, o órgão montará um gabinete de crise que vai operar entre quinta (24) e sexta-feira (25) com a presença de representantes das forças de segurança do estado e das concessionárias de serviços público.

De acordo com boletim meteorológico da Defesa Civil, um sistema que atualmente está no Sul do país cria condições para rajadas de vento intensas. Atenção especial para a Baixada Santista e Região Metropolitana de São Paulo. Com isso, o órgão realizará atividades preventivas nessas regiões, em especial em áreas mais vulneráveis, com risco de desabamentos, alagamentos e ocorrências relacionadas a descargas elétricas.

Na Baixada Santista, estão previstos ventos de 100 km/h. Já no Litoral Norte de SP, podem atingir 90 km/h (equivalente a 48,6 nós e o limite, nesta região, é de 25). A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) esclarece que, caso o fenômeno ocorra, o serviço de balsas das Travessias da Baixada Santista e São Sebastião/ Ilhabela poderá ser impactado. O Departamento Hidroviário (DH) monitora as condições climáticas, garantindo assim a segurança dos usuários e das tripulações.

Orientações de segurança:

• Evite lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos

• Evite ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques

• No momento da chuva mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e TVs

• Evite tomar banho durante a tempestade

• Em caso de ventos fortes, tenha cuidado com a queda de árvores, postes, fios e semáforos

• Não desafie a força das águas, não tente transpor uma enxurrada ou andar em áreas alagadas

• Se estiver em uma área de encosta, observe sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, árvores e postes inclinados, e água lamacenta

• Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência

Já se cadastrou para receber SMS ou Whatsapp sobre riscos de desastres?

A Defesa Civil de São Paulo envia mensagens (SMS) diretamente para os cidadãos. Qualquer pessoa pode se cadastrar, de forma gratuita, para receber alertas de risco de desastres naturais, por mensagens de texto (SMS) ou Whatsapp, em seu celular.

Como funciona

Para receber alertas da Defesa Civil, envie um SMS com o CEP da região para o número 40199 ou cadastre-se no WhatsApp, iniciando uma interação com o número (61) 2034-4611.

Leia Também