Calor segue predominando e chuva deve se intensificar a partir de quinta-feira

Segunda-feira (13/01) até Quarta-feira (15/01)

Tempo estável na maior parte das regiões do estado de São Paulo, com sol, pouca nebulosidade e temperaturas elevadas. Contudo, a partir da tarde, retornam as chuvas típicas de verão, que ocorrem de forma isoladas, com curta duração e eventualmente com forte intensidade e acompanhadas por descargas elétricas.





Quinta-feira (16/01) e Sexta-feira (17/01)

A quinta-feira começa com céu parcialmente nublado, sem chuva, em grande parte do estado de São Paulo, porém, a partir da tarde a condição de Tempo ficará mais instável, com aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas sobre o estado de São Paulo, que persistirá no decorrer da sexta-feira. (IPMET)

