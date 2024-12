Calendário do IPVA 2025 de São Paulo é divulgado pelo Governo

Pagamento do IPVA - Crédito: Agência Brasil

O Governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (13) o calendário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para 2025. Os proprietários de veículos licenciados no estado terão três opções de pagamento: antecipação em janeiro com 3% de desconto, quitação integral em fevereiro sem desconto ou parcelamento em até cinco vezes, conforme o final da placa do veículo.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) organizou os vencimentos de forma padronizada, com as datas sendo as mesmas para cada final de placa ao longo dos meses. Por exemplo, veículos com placa final 1 têm vencimentos nos dias 13 de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Caso o vencimento coincida com finais de semana, feriados ou dias sem expediente bancário no município de registro, o pagamento pode ser realizado no próximo dia útil.

Caminhões seguem um cronograma especial. Para pagamento integral em janeiro, o desconto de 3% é mantido, com vencimentos entre os dias 13 e 24 de janeiro. O pagamento em cota única sem desconto vence em 22 de abril, enquanto o parcelamento, disponível em três, quatro ou cinco vezes, tem prazos que se estendem até setembro.

Facilidade no Pagamento

O IPVA 2025 poderá ser pago por meio da rede bancária credenciada, utilizando o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam). Entre as modalidades disponíveis, o Pix tem se destacado como a forma preferida de pagamento no estado, sendo ágil, simples e com confirmação imediata. O recolhimento via Pix é realizado por QR Code, gerado no portal da Sefaz-SP, com validade de 15 minutos. Caso o código expire, será necessário emitir um novo.

As formas tradicionais de pagamento permanecem disponíveis, incluindo terminais de autoatendimento, internet banking, casas lotéricas e cartão de crédito nas empresas credenciadas à Sefaz-SP.

Valores e Licenciamento

A tabela de valores venais, que serve de base para o cálculo do IPVA e abrange diversas marcas e modelos de veículos, será divulgada pela Sefaz-SP nos próximos dias. Para quem deseja antecipar o licenciamento anual, será necessário quitar todos os débitos do veículo, como o IPVA, a taxa de licenciamento e possíveis multas de trânsito.

