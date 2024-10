Alerta meteorológico: interior de São Paulo deve ter maior volume de chuva do estado

Chuva atinge região central de São Carlos - Crédito: divulgação

O Estado de São Paulo deve ter chuvas e ventos intensos entre sexta-feira (18) e domingo (20) em todas as regiões, alerta alerto meteorológico emitido nesta quarta-feira (16) pela Defesa Civil. A atenção especial é para cidades do interior. Os maiores volumes pluviométricos são esperados para as regiões da Serra da Mantiqueira, Campinas, Sorocaba, Araçatuba, São José do Rio Preto, Bauru, Araraquara, Franca, Barretos e Ribeirão Preto. De acordo com a Defesa Civil, os índices previstos são de 200 milímetros para essas áreas.

Os grandes volumes de água vêm acompanhados de rajadas de vento que podem chegar a mais 60 km/h e granizo.

A condição meteorológica traz riscos de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, inundações e ocorrências relacionadas a descargas elétricas, vento forte e granizo.“É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evite áreas abertas, encostas, tome cuidado com quedas de árvores e busque abrigo e local seguro”, afirma o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.

Leia Também