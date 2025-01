1º leilão do ano do Detran-SP na capital terá veículos de luxo a R$ 10 mil

BMW semelhante a da foto tem lance inicial de R$ 10 mil - Crédito: reprodução picellileiloes

Um Porsche Cayman amarelo com valor inicial de R$ 57.300 e uma BMW preta com preço de partida de R$ 10.000 são os destaques do primeiro leilão que o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realiza a partir de 27 de janeiro, com veículos recolhidos por infração nas ruas da capital.

Com um total de 1.149 lotes, o leilão terá 691 unidades com condições de circular, entre motos e veículos de variados modelos. Há um Gol com valor estimado em R$ 1.700 e Fiat Brava e Fiat Palio a R$ 1.800, mesmo preço inicial de um Celta vermelho. O edital, com a lista completa dos lotes, foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Ainda são previstas 355 unidades de sucatas aproveitáveis para desmonte e 103 condenadas à fundição e reciclagem. As inscrições vão até 48 horas antes do leilão, no site da empresa organizadora, Rico Leilões (www.ricoleiloes.com.br), mesmo lugar onde são feitos os lances e as sessões.

O pregão começa no dia 27 de janeiro, com a venda dos carros ditos conservados, com condições de circular pelas ruas. Eles serão oferecidos até o dia 29. De 30 a 31, serão comercializadas as aproveitáveis para desmonte. O dia 31 contará também com a venda das sucatas destinadas à fundição ou reciclagem. No edital, é possível ver detalhes dos lotes, com informações como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo definido por peritos. O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas. A avaliação estimada de cada unidade é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação de cada unidade.

Os leilões foram suspensos em 2023 para uma revisão geral com vistas à sanitização do processo. Desde a retomada, com o arremate de mais de 400 veículos em Botucatu, no final de julho, foram anunciados outros nove leilões.

Além de Botucatu, em agosto foram realizados os certames de Capela do Alto e Cesário Lange e o de Cerquilho, e, em setembro, os de Bragança Paulista e de Pederneiras. Em outubro, foi a vez do leilão de Itapecerica da Serra e Juquitiba e dos pregões de Guarulhos, de Mogi das Cruzes e de Bauru. E, em novembro, Suzano, seguido pelo de Ouroeste, Palmeira d’Oeste e Santa Isabel. Em dezembro, foram 11 pregões: o do Arujá, o de Taquaritinga, o de Itápolis, o de Borborema, o de Ibitinga, o de Bebedouro, o de Mauá, o de Barretos e Colina, o de Peruíbe e Registro, o de Itanhaém e o de Nova Odessa.

Visita e pré-lance

Os lotes oferecidos no leilão podem ser conferidos de perto entre os dias 20 e 24 de janeiro, das 9h às 16h. O contato com os veículos, sucatas e materiais ferrosos será apenas visual, sem manuseio, toque ou qualquer tipo de teste, durante a visitação pública. Os veículos estão custodiados no pátio Presidente Wilson (Avenida Presidente Wilson, 6.752, Vila Independência, tel. 11 2650-5037 e 2272-8867, e-mail leiloes@detran.sp.gov.br)

Os pré-lances de veículos começam na quinta-feira (9). Ao realizar um pré-lance, o participante sugere um preço que se tornará um lance oficial na sessão pública. Se nenhum outro lance superar o seu em até 30 segundos, ele se tornará o comprador automaticamente. Não há possibilidade de desistência, conforme a Lei federal nº 14.133/2021.

O pré-lance é recomendado como medida preventiva para evitar falhas técnicas e de conexão, da parte do comprador postulante, durante o pregão. Quem não o fizer, porém, também pode participar do leilão de seu interesse, fazendo lance durante a sessão.

Há regras para o lance. No caso dos carros conservados, de acordo com o edital, o valor entre um incremento e outro deve ser de R$ 100. Já no caso das sucatas aproveitáveis, o valor é de R$ 50. E, no das sucatas para reciclagem, medidas por quilo, de R$ 0,02 por peso do lote.

Mesmo que um pré-lance tenha sido feito, o proprietário do veículo listado para leilão tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, mediante a quitação dos débitos pendentes, entre infrações e tarifas de remoção e custódia em pátio, conforme a Resolução 623, de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

PRÓXIMOS LEILÕES Município Data do Leilão Status Lotes ofertados Leiloeiro São Bernardo do Campo 13 de janeiro pré-lances em 23 dezembro 605 conservados+ 151 sucatas aproveitáveis + 225 inservíveis Pavani LeilõesEdital aqui Ilhabela 14 de janeiro pré-lances em 2 de janeiro 33 conservados+ 22 sucatas aproveitáveis + 8 inservíveis Rico LeilõesEdital aqui Itatiba 15 de janeiro pré-lances em 30 dezembro 54 conservados+ 80 sucatas aproveitáveis + 15 inservíveis Alessandro Teixeira LeilõesEdital aqui Leme 15 de janeiro pré-lances em 2 de janeiro 104 conservados+ 131 sucatas aproveitáveis + 82 inservíveis Rico LeilõesEdital aqui Caieiras 20 de janeiro pré-lances em 13 de janeiro 2.576 conservados+ 1.955 sucatas aproveitáveis + 653 inservíveis Sumaré LeilõesEd

