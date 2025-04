São Carlos registra chuvisqueiro no começo da manhã desta quarta-feira

Quarta-feira (09/04) e Quinta-feira (10/04)



Sistema de baixa pressão atua sobre o estado de São Paulo, mantendo a condição de instabilidade com céu parcialmente nublado e com chuvas isoladas, principalmente no período da tarde. Temperaturas estáveis.

Sexta-feira (11/04) a Domingo (13/04)



O Tempo no estado de São Paulo segue com céu parcialmente nublado e com chuvas isoladas a partir do período da tarde, principalmente nos setores norte, nordeste e leste do estado, devido a proximidade do sistema de baixa pressão, previsto sobre o Rio de Janeiro, e pela influência do centro de alta pressão no oceano que transporta umidade do oceano para o continente, atingindo a faixa leste paulista. Temperaturas com leve declínio no centro leste do estado. (IPMET)

