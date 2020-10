Vôlei feminino Agee inicia treinos de olho na estreia na APV

Crédito: Marcos Escrivani

Após todas as jogadoras testarem negativo para a Covid-19, após exames PCR feitos em unidades de saúde de São Carlos, a equipe de vôlei feminino Agee/EW Centro Automotivo/Tabajara Grill voltou aos treinos sábado, 3, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Obedecendo todos os protocolos de segurança, as atividades durante a semana prometem ser intensas de acordo com o técnico Lucas Labaki, já que no domingo, a partir das 10h, o time estreia em casa no Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV) e recebe a visita de Araraquara.

Sobre as primeiras atividades ocorridas sábado, Labaki disse que o saldo foi proveitoso, uma vez que todas as atletas mostraram disposição e empenho.

“As meninas reagiram bem ao treino. Querendo ou não foi o primeiro do ano e a falta de contato com a bola foi nítido. Estamos sem ritmo, cometendo muitas falhas, mas temos mais uma semana para treinar e colocar a casa em ordem. Precisamos jogar bem contra Araraquara, que é um time forte, e na minha opinião, o favorito do grupo. Teremos um enorme desafio, mas confio na minha equipe e acredito numa bela apresentação, mesmo que pouco preparada”, afirmou o treinador.

São jogadoras da equipe para a APV são: Roberta, Janaína, Elaine, Renata, Graziela, Thainá, Lorraine, Rayza, Raiana, Tairis, Stefanny e Carol.

