Caixa d’Água quer os 3 pontos e chegar ao G4 no Raspadão

Caixa d’Água busca a vitória para se aproximar da vaga para a segunda fase - Crédito: Divulgação

Três pontos que valem o G4 do Grupo. Este é o enredo do jogo entre Bala Laika x Caixa d’Água, previsto para às 10h deste domingo, 28, pelo 14º Campeonato Raspadão, que é realizado no Cidade Aracy.

A partida vale pela sétima rodada do Grupo A e é aguardada com muita expectativa. O Caixa d’Água está na 6ª colocação com 7 pontos, enquanto que o Bala Laika, em 4º lugar com 9 pontos.

Caso vença, o Caixa d’Água soma três pontos e ultrapassa o oponente e pode ainda ultrapassar o Cidade Aracy, que está em 3º lugar com 10 pontos e folga na rodada.

A rodada

7h45 – Proara x Zé Bebeu

9h – Meninos da Vila x Pé Na Porta

10h – Bala Laika x Caixa d’Água

Classificação

Leia Também